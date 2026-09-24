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Frattesi fra i sei candidati al Player of the Month

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5 ore ago

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Frattesi candidato Player of the month settembre

L’impatto devastante di Davide Frattesi con la Lazio, con tre gol in cinque partite, ha fatto sì che il centrocampista biancoceleste fosse selezionato fra i sei candidati per il premio di EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto-settembre: i tifosi possono votare il vincitore sul sito della Lega Serie A.

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Candidati al Player of the Month, c’è anche Frattesi

Frattesi, Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Rabiot (Milan): sono loro i calciatori che si contenderanno il titolo di di EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto-settembre (dalla prima alla quinta giornata). I candidati sono stati selezionati sulla base delle analisi di Kama Sport, che tengono conto non solo dei dati statistici e degli eventi tecnici, ma anche dei dati posizionali, così permettendo una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione nel suo complesso. Ciascun tifoso può esprimere la propria preferenza sul sito della Lega Serie A entro il 27 settembre.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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5 Milan 11 5
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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
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