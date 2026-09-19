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Frattesi, cerca il quarto gol: contro il Venezia può firmare un nuovo record
Dopo i gol contro Bologna e Udinese, Davide Frattesi punta al quarto centro in campionato e a una striscia mai raggiunta in carriera: tre trasferte consecutive a segno.
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Frattesi cerca il record, mai segnati tre gol in trasferta
Sta abituando talmente bene la Lazio che una partita senza il suo nome sul tabellino rischia di sembrare quasi una sorpresa. Davide Frattesi va a caccia del poker in campionato e, questa sera al Penzo contro il Venezia, può centrare un traguardo mai raggiunto in carriera: trovare la rete in tre trasferte consecutive. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Il centrocampista ha già lasciato il segno lontano dall’Olimpico contro Bologna e Udinese, firmando due reti decisive per le vittorie biancocelesti. Sei punti passati anche dai suoi inserimenti, una delle armi che lo stanno rendendo particolarmente pericoloso negli ultimi metri.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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