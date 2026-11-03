Frattesi e Colombo, cosa si sono detti nel colloquio in Lazio Cagliari: spunta il retroscena

Durante Lazio Cagliari c’è stato un episodio che ha fatto parecchio discutere: si tratta del contatto tra Fazzini e Frattesi avvenuto nell’area di rigore rossoblù, giudicato regolare dall’arbitro Colombo, e che ha portato a un colloquio tra i due: ecco cosa si sono detti.

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Il colloquio tra Frattesi e Colombo in Lazio Cagliari: cosa si sono detti

Come pubblicato dalla pagina Instagram di Gianpaolo Calvarese, dalle immagini della HaierCam è stato possibile ricostruire il dialogo avvenuto tra il centrocampista della Lazio e il direttore di gara dopo il controverso accaduto.

Colombo si è rivolto a Frattesi specificando: “Per me non è rigore perché ti metti tu davanti e non provi a giocare il pallone. Stai buono!”. Il classe 1999 di risposta ha ribadito: “Ma se io mi metto davanti è per proteggere la palla!”.

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