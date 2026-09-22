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Buon compleanno Frattesi, la Nazionale gli fa uno speciale regalo (VIDEO)

Published

19 minuti ago

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Frattesi compleanno regalo Nazionale

Davide Frattesi compie gli anni oggi, 22 settembre, proprio durante il ritiro della Nazionale per la partite di Nations League: lì gli azzurri hanno voluto fargli un regalo di compleanno davvero particolare.

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Compleanno Frattesi, il regalo della Nazionale

Sono 27 candeline per il calciatore della Lazio che potrà festeggiare ma solo dopo gli allenamenti dell’Italia. Compleanno in Nazionale per Frattesi che proprio dagli azzurri ha ricevuto una sorpresa: dentro la scatola c’è un piccolo trattore giallo. Giocattolo che in qualche modo ricorda simpaticamente il suo modo di stare in campo.

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