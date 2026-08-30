Frattesi: “Sto cercando di portare una mentalità diversa, non rompete le scatole a Dia”

Davide Frattesi, match winner anche contro il Genoa nella prima sfida dell’Olimpico, ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

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Le parole di Frattesi in conferenza stampa postpartita di Lazio Genoa.

“Gattuso mi ha chiamato 100 colte, mi ha preso sullo sfinimento. Ho un grande rapporto con il mister. A 26 anni volevo prendermi delle responsabilità che all’Inter non potevo prendermi. Come primo sogno c’era di segnare a Bologno. E’ quai troppo così. Mi piacciono le cose impossibili, è la mia crociata. Sono venuto qua per fare qualcosa di impossibile, per ora non ne posso parlare. Sono uno che rompe abbastanza le scatole, all’Inter sono abituati a vincere. Dobbiamo aggiungere anche lo 0.01 %”

Frattesi sul derby.

“Sono sei punti in un anno. Sto cercando di portare una mentalità diversa. Vengo da un ambiente dove sono abituato a vincere”.

Frattesi sui compagni di squadra.

“Nuno va a trecento all’ora. Il gruppo italiano è forte e sano. Kenneth (Taylor ndr) è molto bravo, finché si vince non rompete le scatole a Dia”.

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