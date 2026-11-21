Al termine della gara Lazio Lecce Frattesi è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Lecce.

“Oggi il rigore non era esplicito su di me, contro il Parma era evidente. Comunque mi piace questa linea arbitrale, ma bisogna stare attenti ad alcuni contatti più duri. Noi vogliamo arrivare a 40 punti (ride nrd). Il mister ci entra in testa anche prima di entrare in campo. Lo seguiamo senza che lui faccia delle scenate. Lui ci trasmette questo tipo di mentalità. Ci chiede poche cose, che noi riusciamo a riportare in campo al 100%. Stiamo recependo bene quello che ci chiede. Delle cose sono cambiate anche grazie all’aver vinto le prime gare. Ora abbiamo una mentalità vincente, che ci porta a segnare ancora dopo il 2-0. Non abbiamo le qualità per fare calcoli.

Firmo per 10 gol a fine stagione? Non rispondo (ride ndr). Taylor mi è complementare, ha delle caratteristiche che io non ho. Lui capisce subito come darti la palla. E’ tanta roba. Quando dico che il mister mi ha salvato la vita è la verità. Nel momento in cui in pochi credevano in me, lui non ha avuto un minimo dubbio. Per lui, come per la mia famiglia, farei qualsiasi cosa.

Frattesi sulla sua cessione alla Lazio da parte di Marotta.

“I dirigenti fanno delle scelte, non si possono azzeccare tutte le scelte. Ancora non sappiamo se ha fatto bene o no. Vedremo a fine campionato”.

Frattesi sul gol di cucchiaio.

“Gesto istintivo da parte mia. In allenamento ci provo e quando sbaglio Gattuso mi insulta”

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