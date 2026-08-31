Frattesi, ancora lui: due gol nelle prime due gare con la Lazio

Davide Frattesi, ancora decisivo: dopo aver firmato il successo all’esordio contro il Bologna, il centrocampista ha segnato il suo secondo gol contro il Genoa, realizzando al 25’ il gol che ha permesso alla Lazio di conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

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Seconda rete consecutiva per Davide Frattesi

Due partite, due gol, Davide Frattesi è sempre di più nei cuori dei tifosi biancocelesti. E’ solamente il terzo centrocampista, nell’era dei tre punti a vittoria, a segnare in entrambe le prime due presenze di campionato con la maglia della Lazio. Prima di lui: Juan Sebastián Verón nella stagione 1999/00 e Demetrio Albertini nel 2003/04.

Un dato che racconta bene l’impatto avuto dall’ex Inter, arrivato in estate con grandi aspettative. Frattesi ha impiegato appena due giornate per diventare uno dei protagonisti della nuova Lazio di Gennaro Gattuso, trascinando i biancocelesti a sei punti in classifica: sono infatti entrambe sue le uniche reti messe a segno dalla Lazio nelle prime due gare di Serie A. Gattuso si gode così il suo nuovo uomo decisivo. La Lazio vince, non subisce gol e conquista i primi punti: al momento, il volto della partenza perfetta è quello di Davide Frattesi.

Di Andrea Manassei

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