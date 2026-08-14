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Frattesi a Formello, foto con un piccolo tifoso appena arrivato (VIDEO)
Davide Frattesi è ad un passo dall’essere ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio, appena arrivato a Formello è sceso dal van per fare una foto con un giovane tifoso, ecco il video.
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Frattesi incontra un giovane tifoso a Formello e si ferma per una foto
Davide Frattesi è appena arrivato a Formello per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Ecco il video che lo ritrae appena arrivato nel centro sportivo dove si è fermato con il van per fare una foto insieme ad un giovane tifoso biancoceleste.
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