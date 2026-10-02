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Frattesi ha già fatto male alla Francia, stasera può riprovarci

Published

3 ore ago

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Frattesi Francia rete

Davide Frattesi giocherà dal primo minuto, in Nations League, contro la Francia: il centrocampista laziale ha vinto il ballottaggio con Nicolò Barella, e questa è sicuramente una notizia da evidenziare, dal momento che sembrava che l’interista, una volta riportato in gruppo, dovesse riprendersi la sua posizione di mezzala, ma è stato invece superato nelle gerarchie dal biancoceleste; forse Mancini ha fatto questa scelta memore della bella rete che il numero 16 laziale segnò con Spalletti ct al Parco dei Principi, in una precedente sfida di questa competizione giocata in Francia 2 anni fa.

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Frattesi segnò una rete contro la Francia, a Parigi, due anni fa

Frattesi sta mettendo in mostra il meglio del suo repertorio anche in azzurro, come si è visto in Turchia: diversi duelli vinti, gran precisione sui lanci lunghi, sempre incisivo nell’ultimo passaggio. Il centrocampista sta dando continuità al suo rendimento alla Lazio, dove è il simbolo del grande inizio di campionato con 3 reti in 5 partite e una media voto di 6,50.

Mancini, che ha bisogno di risultati che facciano morale e classifica, sebbene si tratti soltanto di Nations League, non ha intenzione di privarsi di un calciatore tanto in forma.

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