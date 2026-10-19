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La frecciatina social di Frattesi: “-21!”

Published

3 ore ago

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Frattesi frecciatina lotta salvezza

Contro i pronostici della vigilia della Serie A, la Lazio si trova al primo posto dopo sette giornate: dopo il trionfo all’Allianz Stadium dei biancocelesti, Davide Frattesi ha mandato una frecciatina a coloro i quali a inizio stagione vedevano la Lazio impegnata nella lotta per la salvezza.

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La frecciatina di Frattesi ai detrattori: -21 alla salvezza

“-21”, e la storia pubblicata da Frattesi sul suo profilo Instagram diventa subito virale. La Lazio si trova prima a 19 punti, appunto a 21 lunghezze dalla quota salvezza, tradizionalmente fissata a 40 punti. Con questo semplice messaggio il centrocampista di Fidene manda una frecciatina ai detrattori e a tutti coloro che negli ultimi tempi stanno salendo sul carro della Lazio, ma che all’alba della stagione si dicevano sicuri del fatto che la Lazio avrebbe combattuto per non retrocedere.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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