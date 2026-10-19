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La frecciatina social di Frattesi: “-21!”
Contro i pronostici della vigilia della Serie A, la Lazio si trova al primo posto dopo sette giornate: dopo il trionfo all’Allianz Stadium dei biancocelesti, Davide Frattesi ha mandato una frecciatina a coloro i quali a inizio stagione vedevano la Lazio impegnata nella lotta per la salvezza.
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La frecciatina di Frattesi ai detrattori: -21 alla salvezza
“-21”, e la storia pubblicata da Frattesi sul suo profilo Instagram diventa subito virale. La Lazio si trova prima a 19 punti, appunto a 21 lunghezze dalla quota salvezza, tradizionalmente fissata a 40 punti. Con questo semplice messaggio il centrocampista di Fidene manda una frecciatina ai detrattori e a tutti coloro che negli ultimi tempi stanno salendo sul carro della Lazio, ma che all’alba della stagione si dicevano sicuri del fatto che la Lazio avrebbe combattuto per non retrocedere.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
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|6
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|13
|7
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|7
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|4
|6
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|7
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|4
|7
|20
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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