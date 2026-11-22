Se qualcuno ha anche dei dubbi sulle qualità di Frattesi farebbe bene a tenere d’occhio il dato sui goal in Serie A dei centrocampisti.

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I goal dei centrocampisti in Serie A: Frattesi in testa

A riportare lo speciale primato di Frattesi è la Gazzetta dello Sport che ha regalato un focus sui goal segnati dai centrocampisti in Serie A proprio dal debutto del calciatore biancoceleste. Era la stagione 2020/21 e da quel momento nessuno ha fatto meglio del goleador della Lazio: sono 27 reti per il ragazzo di Fidene che può condividere questo primato con il concittadino e rivale Lorenzo Pellegrini.

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