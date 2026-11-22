Goal bellissimo e partita chiusa contro il Lecce, il gesto tecnico di Davide Frattesi ha un valore speciale per il centrocampista della Lazio.

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Frattesi, che goal contro il Lecce: per lui è la prima volta

Voti altissimi, ancora una volta, per Frattesi che sta mostrando tutte le sue qualità ora che può giocatore di più. Contro il Lecce, poi, ha trovato una rete meravigliosa che non è valsa solo il 3-0 definitivo ma anche un prestigioso record per il centrocampista romano che non era infatti mai riuscito a segnare da fuori area in tutta la carriera da professionista. Un primato che vale dunque doppio come riporta il Corriere dello Sport.

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