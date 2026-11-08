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Frattesi si sta divertendo un mondo: il post social del calciatore

Published

2 ore ago

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Frattesi gol divertimento

La Lazio non va oltre l’1-1 al Maradona, regalando al Napoli un po’ di respiro e portando a casa un punto comunque prezioso: tra i protagonisti della sfida c’è stato sicuramente Davide Frattesi, autore del gol che ha sbloccato il match e che ha illuso i biancocelesti di poter portare a casa la vittoria; indipendentemente dal risultato, comunque, il numero 16 ha ammesso che non gli manca certo il divertimento, nella sua esperienza a Formello.

Leggi anche: “Cucchi: “Il pareggio è giusto

Frattesi alla Lazio: gol e divertimento

Il risultato di questo big match lascia un po’ di amaro in bocca al centrocampista, ma Frattesi trova comunque il lato positivo della cosa, e lo scrive sui suoi social. In un post pubblicato poco dopo il fischio finale della partita ha inserito questa caption:

“A volte bisogna accontentarsi. Però mi sto divertendo come un bambino”.

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