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Frattesi in gol anche in Nazionale: rete contro la Turchia da vero attaccante

Published

58 minuti ago

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Frattesi gol Turchia Italia

Davide Frattesi decisivo anche in Nazionale; il centrocampista della Lazio ha segnato il secondo gol dell’Italia contro la Turchia, in un match al momento dominato dagli azzurri. Schierato titolare da Mancini, l’ex Inter ha ripagato subito la fiducia del Ct azzurro. Tiro di Pio Esposito respinto dall’estremo difensore turco, poi ribattuto in rete da Davide.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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