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Frattesi in gol anche in Nazionale: rete contro la Turchia da vero attaccante
Davide Frattesi decisivo anche in Nazionale; il centrocampista della Lazio ha segnato il secondo gol dell’Italia contro la Turchia, in un match al momento dominato dagli azzurri. Schierato titolare da Mancini, l’ex Inter ha ripagato subito la fiducia del Ct azzurro. Tiro di Pio Esposito respinto dall’estremo difensore turco, poi ribattuto in rete da Davide.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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