Frattesi: “Venire alla Lazio sono sicuro al 100% sia la scelta giusta”

Il centrocampista della Lazio Davide Frattesi, match winner nelle prime due giornate di campionato, ha parlato in occasione del media day del suo arrivo in biancoceleste e di questo positivo inizio di stagione.

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Le parole di Frattesi sul suo arrivo alla Lazio.

“Sono voluto fortemente venire qui alla Lazio perché cercavo un club che mi rimettesse al 100% all’interno di un progetto, poi parlando anche con Gattuso che ho conosciuto in Nazionale mi sono convinto ancora di più. È stata una decisione di cui sono sicuro al 100%.

Non ho un senso di rivincita nei confronti dell’Inter, abbiamo vissuto dei momenti spaziali e difficilmente ripetibili in carriera, anche se non si sa mai. Ho un po’ di rimpianto forse, ma non baratterei mai nulla per le emozioni che abbiamo provato insieme ai tifosi”.

Frattesi sul gruppo biancoceleste.

“L’aspetto che mi dà più fiducia è il gruppo, qui ci sono dei ragazzi tranquilli e si è creato un bel mix tra italiani e stranieri, anche con lo staff. Il gruppo è un punto da cui continuare a prendere spunto. Obiettivi? Non riesco a darne, è presto. Cercherò di fare più presenze possibili, più gol e assist per aiutare la squadra”.

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