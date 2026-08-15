Frattesi: “Sono laziale da sempre, questa maglia me la sento stampata addosso” (VD)

Davide Frattesi, da ieri 14 agosto ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, ai canali ufficiali del club ha rilasciato un’intervista dopo il suo arrivo in biancoceleste. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Ufficiale, Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato

Le parole di Frattesi nell’intervista da nuovo giocatore della Lazio

“Beh sì, decisamente sono tornato a casa. Quando sono arrivato ho riconosciuto tutte le strade che facevo quando mi allenavo alla Giustiniana. Torno con un’altra maturità. A 26 anni devo prendermi delle responsabilità importanti”.

Frattesi sul sentirsi amato

“Sì. Anche all’Inter avevo questo rapporto con i tifosi. Siamo sempre andati d’accordo, con alti e bassi, ma d’accordo. Questo coinvolgimento con i tifosi mi ha fatto piacere. Mi dovevo risentire al centro del progetto”.

Frattesi sul tornare alla Lazio

“A gennaio eravamo stato vicini, poi per una serie di motivi non si è conclusa l’operazione. Quest’anno mi è stato detto due giorni fa, quindi ho avuto solo il tempo di dire ‘sì’ e mettere a posto le carte”.

Frattesi sulla foto con Klose del 26 maggio

“Questa è la Coppa Italia. Facevo il raccattapalle. Qua ho tanti ragazzi che ancora sento e giocavamo insieme. Emanuele, Alessio Miceli che ha esordito in squadra. Li sento ancora e mi hanno massacrato tra chiamate e messaggi”.

Frattesi sul sentire addosso l’essere laziale

“Sì. Papà è laziale da una vita e quando ero più piccolo mi portava allo stadio a vedere la Lazio”.

Frattesi sul rimettersi in gioco

“Penso di sì. Questo è un momento dove ho bisogno di risentirmi importante. Avevo già individuato questo come luogo dove poterlo fare. Anche la società e il mister la pensano così, quindi è perfetto”.

Frattesi sulla forza mentale

“Ho avuto un momento difficile quando è morta nonna. Ma la mentalità è la caratteristica dove sono più forte”.

Frattesi sulla maglia numero 16

“Lo indosso da sette o otto anni e mi porta fortuna. Ad Ascoli avevo preso il 30 e ho fatto 0 gol, quindi bisognava cambiare”.

Frattesi sul ritrovare Gattuso

““Sì, ritrovo Rino. Ho sentito più lui in questi giorni che Eleonora, la mia fidanzata. Ci siamo incontrati in Nazionale, poi è andata com’è andata. Sono successi degli episodi un po’ particolare. Sono contento di tornare a lavorare con lui perché so come lavora, so che persona è. Quando l’ho visto oggi l’ho abbracciato”.

Frattesi sul centrocampo con Rovella e Taylor

“Vedevo le partite lo scorso anno. Sono giocatori forte. Ho parlato con Rove prima di arrivare. Questo è un bel centrocampo, ma va dimostrato in campo. Ne riparliamo tra qualche giornata”.

Frattesi sul tornare in Nazionale

“Sì sì. Ho sentito anche mister Roberto Mancini mi ha detto che l’importante era che giocassi. Anche lui è stato fondamentale nella scelta”.

Frattesi sui tifosi e sul debito col destino

“Richiedimelo tra qualche giornata. Il destino? Forse è lui che lo ha con me, ma spiegherò più avanti”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP