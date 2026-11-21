Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la rete, nell’intervista al termine della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Lecce. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Frattesi al termine di Lazio Lecce

Sulla classifica

“Primi in classifica? Mancano 8 punti io guardo così la classifica”.

Sul gol

“Ogni tanto lo provo in allenamento ma da più lontano, ci provo sempre, ho visto il portiere fuori e ho calciato senza pensare troppo e per fortuna è andata bene. Rovesciata? Lasciamola fare a chi sa farla, manca un gol di testa. Adesso speriamo di finire questo piccolo cerchio al più presto, mi sto divertendo tanto non solo in campo ma anche fuori. Ho trovato quello che stavo cercando, adesso sono felice h24 e si vede anche in campo”.

Sulla squadra

“Non abbiamo ancora quello status di poter dire dobbiamo fare questo o l’altro, dobbiamo spingere forte tutti i giorni. Non dobbiamo guardare la classifica perché facendo così perderemmo l’entusiasmo e la spregiudicatezza che abbiamo ora”.

Sul suo rendimento

“Oltre al fatto di essere migliorato è una questione di fiducia, chiaramente quando sei chiamato ad avere un’occasione non puoi sbagliare, non è una questione di pressione ma di non poter sbagliare. Il fatto di poter giocare 90 minuti e di essere nel gioco mi permette di esprimermi al meglio”.

Sul lavoro fisico della squadra

“Come facciamo a reggere tutti i 90 minuti? Scappiamo dal mister (ride, ndr). A parte gli scherzi, è una cosa che parte dal ritiro io per fortuna non c’ero, ma so che hanno lavorato duramente. Anche io ho lavorato tanto con il mio personal e quando sono arrivato ho visto che i carichi erano belli alti, chiaro che non facendo le coppe hai più possibilità di spingere. Questo secondo me è un tipo di lavoro che in partita ti permette non dico di non essere stanco ma di avere benzina per tutti i 90 minuti”.

L’intervista di Frattesi ai microfoni della società

Sul gol

“Il gol? Ogni tanto in allenamento lo provo. Non avevo ancora fatto un gol e mi sono preso gli insulti del mister. Oggi non dico che ero sorpreso, ma è uscita veramente una bella cosa. Continuerò a provarci durante la settimana e prenderò ancora gli insulti del mister”.

Sugli obiettivi

“Obbiettivo? Vogliamo arrivare a 40 punti, poi chi vivrà vedrà. Era l’obbiettivo che avevamo e continuiamo ad avere. Non abbiamo lo status per poter dire che vogliamo arrivare in Conference, Europa o Champions. Dobbiamo vivere alla settimana e tutto ciò che verrà dopo sarà guadagnato”.

Sulla mentalità della squadra

“Mentalitá? È figlia del pensiero del mister che dice che quando uno ha la testa sotto la sabbia bisogna schiacciarla più forte. Certe partite non sai mai come girano, come quella contro il Milan. Questo è figlio di quel pensiero e dell’atteggiamento del gruppo, che è sano e fatto di ragazzi che quando vanno in campo sono cattivi. Facciamo una settimana di lavoro molto intensa. Quando gli altri finiscono la benzina noi abbiamo ancora qualcosa nel serbatoio. Facendo una gara a settimana è anche più facile gestire i carichi. Questa è la strada e se non vai forte fai fatica. Questa deve essere la base, poi qualsiasi cosa si può migliorare. L’attitudine al lavoro o ce l’hai o non ce l’hai”.

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