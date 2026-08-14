Frattesi, la Lazio per ritrovare centralità in Nazionale

Lo scarso impiego da parte di Chivu ha spinto Davide Frattesi, desideroso di un maggiore spazio, al trasferimento alla Lazio; qui ritroverà la centralità perduta e potrà mettersi in mostra con continuità per ritrovare la maglia da titolare con l’Italia.

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Frattesi tra Lazio e Italia: Davide cerca il rilancio

11 gol in 72 partite con il Sassuolo, altrettanti in 82 partite con l’Inter. In Nazionale ancora meglio: 8 gol in 34 partite. Come riporta il Messaggero, si tratta di numeri eccezionali per un centrocampista, ma che si scontrano con l’assenza totale di reti e passaggi decisivi della scorsa stagione. Frattesi ha accusato il cambio tecnico sulla panchina dei nerazzurri, e progressivamente è finito ai margini. Una situazione che ha avuto i suoi risvolti anche in Nazionale, dove ha perso centralità. Sotto la guida di Gattuso, dunque, il ragazzo di Fidene punta a rilanciarsi per riconquistare quella maglia azzurra che, a causa delle troppe panchine interiste, ha indossato sempre meno.

Frattesi in Nazionale ritrova Mancini

Roberto Mancini, comunque, lo considera uno dei 26-28 giocatori che compongono il gruppo azzurro. E proprio Mancini è il CT che il 4 giugno 2022 fece debuttare Frattesi in Nazionale contro la Germania, ricorda il Messaggero. Dunque, non c’è nessun dubbio sulla convocazione del centrocampista in vista degli impegni di Nations League. In più, con tutta probabilità il nuovo acquisto della Lazio potrà giocare anche dal 1′, considerata la scarsità di talento a centrocampo.

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