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Frattesi alla Lazio è un capolavoro di mercato: le reazioni dei tifosi

Published

46 minuti ago

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Davide Frattesi

L’ex centrocampista del Sassuolo, ora di proprietà dell’Inter, Davide Frattesi, sta per tornare nella squadra nelle cui giovanili ha mosso i primi passi: la Lazio, che rappresenta l’opzione migliore a sua disposizione; anche se dovrà abbassare l’asticella dell’ambizione, al calciatore non mancherà certo l’entusiasmo dei tifosi.

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Frattesi alla Lazio carica i tifosi biancocelesti: l’entusiasmo è palpabile

La Lazio è pronta ad accogliere Frattesi in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni di cui al momento non siamo ancora a conoscenza. È stato trovato un accordo di massima tra il club nerazzurro e quello biancoceleste e i club sono pronti ora a finalizzare completamente la trattativa e arrivare alla classica fumata bianca. Quanto al calciatore, pochi trasferimenti avrebbero potuto avere un risvolto migliore di questo.

Frattesi è un giocatore che risponde in maniera ideale alle caratteristiche che i biancocelesti e Rino Gattuso stanno cercando in questo momento. Dopo l’addio di Guendouzi a gennaio, la Lazio non è mai riuscita a colmare davvero il vuoto in mediana. Certo, Taylor si sta dimostrando un elemento all’altezza e la sua titolarità non è in dubbio, ma occorreva affiancargli qualcuno: una seconda mezzala di rilievo.

Il ruolo, importantissimo nel calcio moderno, è occupato da Dele-Bashiru dopo l’addio a parametro zero di Basic. L’ormai ex Inter è una mezzala capace di inserirsi, segnare e portare intensità.

Il popolo laziale, che ben conosce le potenzialità del nuovo acquisto, sta intasando di commenti i profili social del calciatore, con frasi come: “Ti aspettiamo di nuovo a casa”; “Benvenuto”; “La Lazio ti aspetta”. Si tratta soltanto di alcune delle reazioni dei tifosi biancocelesti, con numerose altre dal tono molto simile.

Per Frattesi si tratta di un ritorno a Formello, dopo esser cresciuto con la maglia della Lazio nel settore giovanile. I laziali non vedono l’ora di accoglierlo, di nuovo, con tutto il loro entusiasmo.

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