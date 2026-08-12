Gattuso aspetta Frattesi, la pedina che manca nel suo centrocampo

Sei mesi dopo l’affondo tentato in chiusura della sessione di calciomercato invernale, la Lazio è tornata con prepotenza a parlare con l’Inter di Davide Frattesi: il centrocampista italiano sarebbe utilissimo per il centrocampo che Gennaro Gattuso sta disegnando, potendo ricoprire più posizioni.

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Lazio, il centrocampo di Gattuso con Frattesi

4-3-3 o 4-2-3-1, Davide Frattesi arriverebbe alla Lazio con l’ambizione di costituire il punti fermo del centrocampo biancoceleste. L’ex Sassuolo porterebbe in dote grande esperienza, maturata in Nazionale e nell’Inter, con cui ha calcato i palcoscenici più importanti. Gattuso, dunque, non ne farebbe mai a meno e conterebbe su di lui per alzare il livello tecnico della squadra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Frattesi si rivelerebbe fondamentale sia da interno di un centrocampo a tre, al fianco di Rovella e Taylor, sia da trequartista, con il compito di guidare le transizioni offensive della squadra.

Frattesi alla Lazio: un cerchio che si chiude

Il suo arrivo alla Lazio rappresenterebbe la perfetta chiusura del cerchio. Come ricorda la Rosea, proprio le giovanili biancocelesti erano state il trampolino di lancio della sua carriera, prima di passare in giallorosso. La Roma, poi, non credette mai nella sua possibile esplosione e lo cedette definitivamente al Sassuolo, con cui diventò grande. Un trasferimento della capitale, sponda Lazio, rappresenterebbe dunque un ritorno alle origini per il calciatore in uscita dall’Inter.

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