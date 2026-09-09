La Lazio ha soffiato Frattesi alla Juve: ecco com’è andata

Davide Frattesi si sta rivelando un colpo di mercato eccezionale per la Lazio, ma si può estendere tale definizione anche al calciomercato generale della Serie A: come rivelato da Matteo Moretto su Youtube, anche la Juventus in estate aveva mostrato interesse per il calciatore dell’Inter.

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Davide Frattesi in estate è stato cercato anche dalla Juventus, ma il giocatore si è accasato alla Lazio.

Quasi nessuno poteva immaginarsi un approccio così devastante alla stagione da parte di Davide Frattesi, capace di segnare tre gol pesantissimi nelle prime tre gare di campionato. Al momento si tratta a tutti gli effetti di uno degli acquisti più azzeccati dell’intero calciomercato della Serie A.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto su Youtube, la Juve avrebbe sondato il terreno con l’Inter questa estate per arrivare a Frattesi, con il ds Giovanni Carnevali che si sarebbe mosso in prima persona. Sembra però che Spalletti non fosse convinto dell’investimento. La Lazio invece è andata decisa sul calciatore, prospettandogli un ruolo da leader che il nuovo numero 16 biancoceleste si è subito cucito addosso.

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