Frattesi già in campo contro il Mantova? C’è l’annuncio della Lazio (FOTO)

Cresce l’attesa da parte dei tifosi della Lazio che non vedono l’ora di sapere se Davide Frattesi sarà già a disposizione in Coppa Italia contro il Mantova, la partita si disputerà domenica sera all’Olimpico e il club lascia pensare che il centrocampista potrebbe già iniziare a mettere qualche minuto nelle gambe.

LEGGI ANCHE: Frattesi: “Sono laziale da sempre, questa maglia me la sento stampata addosso” (VD)

Frattesi: nel mirino Lazio-Mantova di Coppa Italia

Probabilmente non sarà subito titolare ma, anche a seconda di come andrà la partita, mister Gattuso potrebbe pensare di concedere un po’ di passerella al nuovo acquisto. O almeno questo è ciò che suggerisce la Lazio nel suo ultimo post Istagram: “Da bambino sugli spalti, domani in campo”. Così ha scritto il club biancoceleste sui social. Tutti i dubbi verranno sciolti domani a partire dalle 21.15.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP