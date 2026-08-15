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Frattesi già in campo contro il Mantova? C’è l’annuncio della Lazio (FOTO)

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5 minuti ago

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Frattesi Lazio Mantova Coppa Italia

Cresce l’attesa da parte dei tifosi della Lazio che non vedono l’ora di sapere se Davide Frattesi sarà già a disposizione in Coppa Italia contro il Mantova, la partita si disputerà domenica sera all’Olimpico e il club lascia pensare che il centrocampista potrebbe già iniziare a mettere qualche minuto nelle gambe.

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Frattesi: nel mirino Lazio-Mantova di Coppa Italia

Probabilmente non sarà subito titolare ma, anche a seconda di come andrà la partita, mister Gattuso potrebbe pensare di concedere un po’ di passerella al nuovo acquisto. O almeno questo è ciò che suggerisce la Lazio nel suo ultimo post Istagram: “Da bambino sugli spalti, domani in campo”. Così ha scritto il club biancoceleste sui social. Tutti i dubbi verranno sciolti domani a partire dalle 21.15.

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