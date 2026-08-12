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CALCIOMERCATO LAZIO

Quale numero di maglia indosserà Frattesi?

Published

11 ore ago

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Davide Frattesi

Davide Frattesi è a un passo dall’iniziare la sua nuova avventura con la Lazio, squadra in cui aveva già militato nel settore giovanile; mentre si attende l’ufficialità si comincia a tirare. indovinare su quale numero di maglia vestirà. 

Leggi anche: “Sabatini: “Frattesi oggi è un giocatore da ricostruire

Quale numero di maglia vestirà Frattesi alla Lazio?

Attualmente il numero 16 tanto caro all’ex Sassuolo non sarebbe disponibile alla Lazio, perché lo ha già scelto il giovane Bruno Galassi, al momento del suo arrivo dal Real Madrid. E allora che numero sceglierà Frattesi? Il calciatore aveva iniziato ad indossare la maglia 16 nella stagione 2019/2020, quando era in forza all’Empoli. Da quel momento in poi, non ha più cambiato. 

Ora potrebbe essere costretto a farlo se non troverà un accordo con il suo giovane compagno di squadra.

Qualunque sarà la sua scelta, il giocatore è pronto al ritorno a Formllo, le cui porta aveva lasciato 16 anni fa, per passare alla Roma giovanile e continuare poi altrove la sua carriera. Alcuni scatti del suo periodo in biancoceleste girano da tempo sui social e sono stati ripubblicati in massa dopo la notizia della chiusura della trattativa.

Frattesi ha foto con Lulic e Klose dopo il 26 maggio 2013, la storica finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio di Petkovic contro la Roma di Andreazzoli, oltre a numerose diapositive di lui in campo con la maglia biancoceleste. Chissà però che, ora che sono trascorsi 12 anni, non sia tempo di creare nuovi ricordi e nuove foto iconiche.

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