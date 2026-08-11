CALCIOMERCATO LAZIO
Romano rilancia: è Frattesi l’obiettivo per il centrocampo
C’è una rosa da completare e la Lazio lo sa bene, mancano alcuni interpreti in diversi ruoli e stando alle ultime indiscrezioni c’è ora un ritorno di fiamma per il centrocampo: piace ancora Davide Frattesi.
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Frattesi lascia l’Inter, la Lazio ci pensa: gli aggiornamenti
AGGIORNAMENTO 11 AGOSTO ORE 20:00 – Arriva una doppia conferma anche da Fabrizio Romano. Una riguarda Frattesi, prossimo a salutare l’Inter, e l’altra a che fare con la Lazio che, secondo lo stimato esperto di mercato, sarebbe tornata a sondare il terreno per la mezzala nerazzurra. Da qui al canonico Here we Go ce ne vorrà però.
🚨🔵⚪️ Lazio have approached Inter for Davide Frattesi as new target in midfield.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026
Frattesi can leave the club this summer. 🫱🏻🫲🏼 @MatteMoretto pic.twitter.com/xFO4CFzrdW
Piazzare Frattesi non è stato semplice per l’Inter che da qualche sessione di calciomercato sta provando a liberarsi del proprio centrocampista. Purtroppo per loro, una volta a causa delle richieste relative al cartellino, un’altra per colpa dello stipendio troppo alto, alla fine la cessione non è ancora avvenuta. Questa può essere però una buona notizia per la Lazio che è rimasta pazienza e ora potrebbe fiutare l’occasione: Frattesi non vuole stare un altro anno in panchina e questo potrebbe accontentarsi, per così dire, anche di una piazza meno ambiziosa come, sfortunatamente, la Lazio di oggi che non gioca la coppe europee e difficilmente tornerà a giocarle presto. A rilanciare l’indiscrezione del mese ci ha pensato Er Faina attraverso i propri canali social ufficiali.
🟥 Interesse della #Lazio per #Frattesi dell’#Inter pic.twitter.com/TzatD31uLR— Damiano Er Faina (@Erfaina1988) August 11, 2026
Frattesi, le cifre del trasferimento
L’Inter vuole Curtis Jones a centrocampo e questo è un ulteriore indizio che lascia pensare che il centrocampista azzurro andrà via molto presto. Piace in Inghilterra ma l’Inter continua a chiedere 30 milioni, soldi che al momento in Premier League hanno scelto di non spendere. Se qualcuno dovesse farsi indietro e il mercato dovesse arrivare alle sue battute conclusive, per club come la Lazio Frattesi potrebbe rivelarsi un’occasione. Il classe 1999 attualmente guadagna 3 milioni di euro dai nerazzurri, la Lazio punterà a chiudere a cifre più basse.
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