NOTIZIE
Le pagelle di Frattesi dopo Italia Belgio: il laziale non incide
Davide Frattesi è entrato al 64′ della sfida tra Italia e Belgio, valida per la prima giornata del Girone A di Nations League; subentrato al posto del debuttante Romano, il centrocampista non è riuscito a incidere, in un difficile contesto, come sottolineano le pagelle dei quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport ha descritto l’ingresso del 16 biancoceleste in questo modo: “Il boato dell’Olimpico lato Nord dice tutto, fa e può poco”.
Leggi anche: “Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate“
Le pagelle di Frattesi dopo Italia Belgio
Di seguito, riportiamo le pagelle date dai quotidiani al centrocampista:
CORRIERE DELLO SPORT – Frattesi 5,5
GAZZETTA DELLO SPORT – Frattesi 5,5
CORRIERE DELLA SERA – Frattesi 5
IL MESSAGGERO – Frattesi 5,5
LA REPUBBLICA – Frattesi 6
IL TEMPO – Frattesi 5,5
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi è pronto al ritorno in campo: ecco quando l’esordio stagionale
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI7 ore ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI8 ore ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime