NOTIZIE
Le probabili chiamate di Mancini in Nazionale: c’è Frattesi
La Gazzetta dello Sport ha stilato una lista delle probabili convocazioni del CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini per gli impegni della sosta ormai quasi alle porte e la rosea è sicura che nel gruppo rientrerà anche Davide Frattesi della Lazio.
Leggi Anche: Gattuso come Eriksson e Inzaghi: solo loro con la Lazio a 10 punti dopo quattro giornate
I probabili convocati di Mancini in Nazionale
PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, Caprile;
TERZINI: Palestra, Kayode, Di Lorenzo, Bellanova, Dimarco, Udogie (Ruggeri, Lulli);
DIFENSORI: Mancini, Bastoni, Scalvini, Calafiori, Coppola (Gatti);
CENTROCAMPISTI: Tonali, Romano, Barella, Frattesi, Cristante, Doumbia, Fagioli, Pisilli (Gaetano);
ATTACCANTI: Vergara, Politano, Esposito, Retegui, Scamacca, Kean, Raspadori, Cisse, Inacio (Koleosho, Cambiaghi, Cacciamani).
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
|6
|Como
|7
|3
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Atalanta
|6
|4
|11
|Lecce
|6
|4
|12
|Napoli
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Avanza Icardi, nelle prossime ore contatto diretto con Gattuso
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Dele-Bashiru, il nigeriano punta la trasferta di Venezia
-
NOTIZIE19 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
BIGLIETTI LAZIO2 giorni ago
Biglietti Lazio Milan: oltre 10.000 tifosi rossoneri all’Olimpico!