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Le probabili chiamate di Mancini in Nazionale: c’è Frattesi

Published

4 ore ago

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Davide Frattesi esulta per un gol segnato con la Lazio Lazionews.eu

La Gazzetta dello Sport ha stilato una lista delle probabili convocazioni del CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini per gli impegni della sosta ormai quasi alle porte e la rosea è sicura che nel gruppo rientrerà anche Davide Frattesi della Lazio.

Leggi Anche: Gattuso come Eriksson e Inzaghi: solo loro con la Lazio a 10 punti dopo quattro giornate

I probabili convocati di Mancini in Nazionale

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, Caprile;

TERZINI: Palestra, Kayode, Di Lorenzo, Bellanova, Dimarco, Udogie (Ruggeri, Lulli);

DIFENSORI: Mancini, Bastoni, Scalvini, Calafiori, Coppola (Gatti);

CENTROCAMPISTI: Tonali, Romano, Barella, Frattesi, Cristante, Doumbia, Fagioli, Pisilli (Gaetano);

ATTACCANTI: Vergara, Politano, Esposito, Retegui, Scamacca, Kean, Raspadori, Cisse, Inacio (Koleosho, Cambiaghi, Cacciamani).

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