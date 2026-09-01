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Frattesi già nella storia della Lazio: ecco il record, meglio di lui solo Signori
Davide Frattesi è già entrato nella storia della Lazio dopo appena tre partite ufficiali giocate con la casacca biancoceleste: nessun nuovo acquisto estivo, infatti, era riuscito così velocemente a segnare una doppietta dai tempi di Signori, nel 1992. Un record straordinario, di un calciatore fantastico.
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Il record di Frattesi con la Lazio: è solo alle spalle di Signori
Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, Davide Frattesi ha messo a segno una doppietta dopo appena 61 minuti con l’aquila sul petto. L’ex Inter è già entrato nella storia della Lazio, alle spalle del solo Beppe Signori, che riuscì nell’impresa di farlo dopo appena 22 minuti nel lontano 1992. Alle spalle di Davide ci sono Julio Cruz, autore di una doppietta in 63 minuti, e Mauro Zarate, a segno dopo 71 minuti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
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|4
|Juventus
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|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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