Frattesi rimpianto dai tifosi dell’Inter: i nerazzurri sperano in Lotito

Le prestazioni sontuose di Frattesi con la Lazio e con l’Italia hanno provocato un senso di nostalgia da parte dei tifosi dell’Inter che ora rimpiangono il centrocampista italiano e sperano che Lotito non lo riscatti al termine della stagione.

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Frattesi protagonista con la Lazio e con la nazionale italiana, i tifosi interisti lo rimpiangono.

Gol e prestazioni maiuscole per Frattesi in questo avvio di stagione sia con la Lazio che con l’Italia. Il centrocampista classe 1999 è arrivato in estate nella Capitale in prestito dall’Inter per 5 milioni di euro più altri 10 milioni di riscatto e una cospicua percentuale sull’eventuale futura rivendita.

I tifosi nerazzurri sui social hanno mostrato un certo disappunto nei confronti del club meneghino, colpevole di averlo lasciato partire con troppo leggerezza. L’augurio da parte dei supporter interisti è che Lotito nella prossima estate decida di non riscattare il giocatore, in modo che possa tornare alla Pinetina.

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