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Frattesi torna a casa: la perfetta chiusura del cerchio
Manca solo gli ultimi dettagli prima del ritorno di Davide Frattesi alla Lazio, laddove tutto era iniziato: una scelta di cuore per il ragazzo che non ha dimenticato il suo “primo amore”.
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Il ritorno di Frattesi alla Lazio, dove tutto era iniziato
Emiliano Leva, suo vecchio allenatore alle giovanili della Lazio, lo ricorda come un ragazzino con il vizio del gol e di pane e nutella, riporta la Gazzetta dello Sport. Adesso Frattesi si è fatto uomo e a distanza di dodici anni ha deciso di tornare laddove tutto era cominciato. Vestirà di nuovo la maglia biancocelesti, la stessa indossata come una seconda pelle dai 7 ai 15 anni, arrivando perfino a vestire la fascia da capitano. Quando non giocava con la numero 8 sulle spalle, era all’Olimpico a fare il raccattapalle. A proposito, Frattesi era presente a bordocampo anche il 26 maggio 2013, quando la Lazio alzò la Coppa Italia in faccia alla Roma. E proprio con i giallorossi l’anno seguente arriva la firma sul contratto, da svincolato. Ora di anni ne ha 26 e di strada ne hanno percorsa molta quelle gambe che correvano sul polveroso campo della Giustiniana. E, dodici anni dopo, torneranno a correre con l’aquila sopra il petto.
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