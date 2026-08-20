Frattesi insidia Taylor e l’olandese ragiona sul futuro: che mediana per Gattuso?

Kenneth Taylor è nervoso e le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un calciatore col mal di pancia e la voglia di cambiare aria; l’arrivo di Frattesi, inatteso, ha scombinato i piani, creando una competizione interna a centrocampo che può mettere a dura prova anche Gattuso. Ma quale futuro bisogna aspettarsi?

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Dualismo Frattesi-Taylor a centrocampo: Gattuso ripensa la mediana

L’arrivo di Davide Frattesi alla Lazio ha rivoluzionato i piani di Gattuso. I reparti da completare erano, e restano, difesa e attacco, ma inaspettatamente il colpo più importante di questo mercato biancoceleste è arrivato a centrocampo. L’ex Inter e Taylor, due centrocampisti con caratteristiche simili, difficili da far coesistere e che verosimilmente si possono calpestare i piedi irrimediabilmente.

L’olandese contro il Mantova è partito titolare ma, un po’ come tutta la squadra, è apparso svogliato e con poca intensità. Nella ripresa è entrato Frattesi ma la musica, sostanzialmente, non è cambiata. Ora a Bologna, nella prima giornata di campionato, l’ex Ajax con ogni probabilità ripartirà titolare, anche se il Dall’Ara potrebbe rappresentare già l’ultima chiamata.

In quel caso Frattesi si prenderebbe il posto da titolare e metterebbe in panchina un Taylor nervoso e sfibrato, forse con la testa altrove e la voglia di lasciare Formello dopo pochi mesi dal suo arrivo. Tutto è ancora da vedere, tutto è ancora da verificare. Certo è che una delle certezze della scorsa stagione, sta rischiando di perdere il suo posto.

di Claudio Troilo

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