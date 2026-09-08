Frattesi sempre decisivo: tre gol in tre partite

Davide Frattesi è già diventato uno dei protagonisti della nuova Lazio di Gattuso: dopo aver colpito Bologna e Genoa, il centrocampista ha punito anche l’Udinese, trovando il terzo gol nelle prime tre partite di campionato.

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Ancora in gol Frattesi, terza rete in tre gare

Continua a stupire Davide Frattesi, dopo i gol che hanno portato alla vittoria contro Bologna e Genoa segna ancora contro l’Udinese Frattesi, mostrando ancora una volta tutte le sue qualità. Sul cross perfetto di Zaccagni, il centrocampista si è avventato sul pallone con grande determinazione, anticipando Okoye e mettendo in rete il pallone del momentaneo pareggio. Rendimento ancora più impressionante soprattutto considerando il ruolo: in area, finora, hanno fatto meglio soltanto Malen (5) e Raimondo (4), entrambi centravanti di ruolo. Prima di lui solo Zarate nel 2008 aveva realizzato 3 reti nelle prime partite grazie alla doppietta contro il Cagliari e un gol contro la Sampdoria.

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