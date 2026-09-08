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Frattesi sempre decisivo: tre gol in tre partite
Davide Frattesi è già diventato uno dei protagonisti della nuova Lazio di Gattuso: dopo aver colpito Bologna e Genoa, il centrocampista ha punito anche l’Udinese, trovando il terzo gol nelle prime tre partite di campionato.
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Ancora in gol Frattesi, terza rete in tre gare
Continua a stupire Davide Frattesi, dopo i gol che hanno portato alla vittoria contro Bologna e Genoa segna ancora contro l’Udinese Frattesi, mostrando ancora una volta tutte le sue qualità. Sul cross perfetto di Zaccagni, il centrocampista si è avventato sul pallone con grande determinazione, anticipando Okoye e mettendo in rete il pallone del momentaneo pareggio. Rendimento ancora più impressionante soprattutto considerando il ruolo: in area, finora, hanno fatto meglio soltanto Malen (5) e Raimondo (4), entrambi centravanti di ruolo. Prima di lui solo Zarate nel 2008 aveva realizzato 3 reti nelle prime partite grazie alla doppietta contro il Cagliari e un gol contro la Sampdoria.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
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|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
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|3
|3
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|Torino
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|3
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|3
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|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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