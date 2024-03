Frey: "Fossi in Immobile penserei di lasciare la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FREY INTERVISTA LAZIO IMMOBILE- Sebastian Frey, ex portiere, ha detto la sua in un'intervista a TvPlay, nella quale ha parlato di Lazio e di Ciro Immobile. Dopo l'aggressione subita dal capitano, infatti, sembrerebbe ampliarsi la distanza tra lui e il mondo biancoceleste.

Le parole di Frey nell' intervista su Immbile e sulla Lazio

Frey su Immobile e sull'aggressione

"Il calcio è cambiato, anche i tifosi sono cambiati. Oggi perché se un giocatore cambia squadra è un mercenario? Chi ha aggredito Immobile si deve solo vergognare, era in macchina con i figli. Casomai lo critichi quando va al campo d’allenamento. Fossi in Immobile penserei di lasciare la Lazio. Lui ha più che onorato una maglia e un club per tanti anni e viene trattato in questo modo".

Frey sulle dichiarazioni di Lotito

"Queste vicende sono già successe in passato, dei giocatori non hanno più piacere a lavorare con un allenatore. Era una situazione già tesa all’interno della Lazio, il presidente avrebbe dovuto risolvere i problemi senza esporsi in pubblico. Doveva fare i nomi di chi ha tradito Sarri, così ha creato solo malumore. Io rispetto Lotito ma non doveva risolverla mediaticamente ma all’interno. La Lazio non ha bisogno di queste polemiche, andava risolto tutto internamente".