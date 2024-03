OCCHIO AL FISCHIETTO, scelto Rapuano per Frosinone - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LAZIO ARBITRO RAPUANO - Come comunicato da una nota ufficiale pubblicata dall'AIA sul proprio sito, ecco le designazioni arbitrali della ventinovesima giornata di Serie A. Il match dello stirpe tra Frosinone - Lazio, in programma per le ore 20:45 di sabato 16 marzo, verrà diretto da Gianluca Rapuano. Sarà supportato dagli assistenti Bercigli e Garzelli, mentre il quarto uomo sarà Baroni. Abisso e Di Paolo scelti rispettivamente nei ruoli di VAR e AVAR.

Rapuano dirige Frosinone - Lazio: la designazione completa

ARBITRO:RAPUANO

ASSISTENTI: BERCIGLI - GARZELLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOL

I precedenti

Sarà il 5° incrocio per Rapuano con la Lazio: 3 vittorie e una sconfitta il bilancio con il fischietto emiliano che ha invece diretto il Frosinone in 8 occasioni (2 vittorie, altrettanti pareggi e 4 sconfitte, ndr).