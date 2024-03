Frosinone - Lazio, occhio ai cartellini: Pellegrini a rischio per la Juventus

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LAZIO CARTELLINI PELLEGRINI- Luca Pellegrini dovrà stare attento durante il match di sabato contro il Frosinone. Per il terzino della Lazio un giallo potrebbe costare il match contro la Juventus

Pellegrini a rischio per la Juventus

Dopo la squalifica scontata per doppio giallo contro il Milan Pellegrini tornerà a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida contro il Frosinone. Il terzino biancoceleste però dovrà stare attento ai cartellini, infatti la squalifica scontata per il rosso ricevuto non ha annullato la diffida. Un cartellino giallo gli farebbe saltare il match contro la Juventus