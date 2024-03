Frosinone - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LAZIO DOVE VEDERE - Alle ore 20:45 di sabato 16 marzo si gioca Frosinone - Lazio, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Sia i biancocelesti che i ciociari arrivano a questo derby da tre ko consecutivi in campionato. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Ecco dove vedere Frosinone - Lazio in tv e streaming

Frosinone - Lazio, match dello Stadio Benito Stirpe valido per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà visibile sui canali tv di Sky Sport. Il derby verrà trasmesso anche in streaming su Dazn, NOW e Sky Go. Per vedere l'evento basterà collegarsi all'App tramite Smart Tv, smartphone, tablet o pc.