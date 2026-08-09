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Le informazioni per i tifosi in trasferta per Frosinone Lazio
Saranno più di 3 mila i tifosi biancocelesti che andranno in trasferta a seguire Frosinone Lazio: ecco le informazioni divulgate dalla società ciociara per raggiungere il settore ospiti.
Leggi anche: Biglietti Bologna-Lazio, chiuso il settore ospiti: passo indietro della Questura?
Le informazioni per i tifosi della Lazio diretti allo Stirpe
Ecco il comunicato ufficiale del Frosinone per i tifosi biancocelesti che andranno in trasferta al Benito Stirpe a seguire l’amichevole della Lazio:
“Il Gruppo Operativo di Sicurezza della Questura di Frosinone, comunica che per motivi di ordine pubblico, i tifosi della Lazio in arrivo in auto o altro all’uscita autostradale A/1 di Frosinone, verranno compattati e accompagnati allo stadio dal personale delle F.F.O.O. al parcheggio del settore ospiti posto all’interno del Palazzetto dello Sport “Città di Frosinone”. Questo l’itinerario che verrà applicato: Casello A/1 Frosinone – SS 156 Monti Lepini – Via Valle Fioretta – Via Selva Casarino – Viale Caravaggio – Viale Michelangelo – anello di Viale Olimpia in senso oraio – parcheggio Palazzetto dello Sport. Eventuali tifosi che dovessero presentarsi ai Pre Varchi A e B saranno indirizzati dal personale addetto alla sicurezza sulla SS 156 Monti Lepini direzione autostrada da dove, all’incrocio con via Valle Fioretta/Madonna delle Rose, entreranno nel percorso protetto per raggiungere, in condizioni di sicurezza, l’area di sosta del predetto Palazzetto dello Sport”
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