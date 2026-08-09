Connect with us

NOTIZIE

Le informazioni per i tifosi in trasferta per Frosinone Lazio

Published

16 ore ago

on

Lazio tifosi

Saranno più di 3 mila i tifosi biancocelesti che andranno in trasferta a seguire Frosinone Lazio: ecco le informazioni divulgate dalla società ciociara per raggiungere il settore ospiti.

Leggi anche: Biglietti Bologna-Lazio, chiuso il settore ospiti: passo indietro della Questura?

Le informazioni per i tifosi della Lazio diretti allo Stirpe

Ecco il comunicato ufficiale del Frosinone per i tifosi biancocelesti che andranno in trasferta al Benito Stirpe a seguire l’amichevole della Lazio:

“Il Gruppo Operativo di Sicurezza della Questura di Frosinone, comunica che per motivi di ordine pubblico, i tifosi della Lazio in arrivo in auto o altro all’uscita autostradale A/1 di Frosinone, verranno compattati e accompagnati allo stadio dal personale delle F.F.O.O. al parcheggio del settore ospiti posto all’interno del Palazzetto dello Sport “Città di Frosinone”. Questo l’itinerario che verrà applicato: Casello A/1 Frosinone – SS 156 Monti Lepini – Via Valle Fioretta – Via Selva Casarino – Viale Caravaggio – Viale Michelangelo – anello di Viale Olimpia in senso oraio – parcheggio Palazzetto dello Sport. Eventuali tifosi che dovessero presentarsi ai Pre Varchi A e B saranno indirizzati dal personale addetto alla sicurezza sulla SS 156 Monti Lepini direzione autostrada da dove, all’incrocio con via Valle Fioretta/Madonna delle Rose, entreranno nel percorso protetto per raggiungere, in condizioni di sicurezza, l’area di sosta del predetto Palazzetto dello Sport”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 05/08/2026 · 18:00
Lazio
4-0
Finale
Ostiamare
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI