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Frosinone Lazio, settore ospiti sold out: numeri da capogiro, assalto alle tribune

Published

57 minuti ago

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Frosinone Lazio settore opsiti esaurito

I numeri sono impressionati e i biglietti per Frosinone Lazio sono andati letteralmente a ruba; il settore ospiti del Benito Stirpe, infatti, è andata completamente sold out. Un’onda anomala biancoceleste pronta a invadere il capoluogo ciociaro, che ora cerca ulteriori posti in tribuna.

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Frosinone Lazio: settore ospiti dello Stirpe completamente sold out

Non solo quello di Ascoli, anche il settore ospiti del Benito Stirpe di Frosinone è andato completamente sold out nel giro di pochissimo tempo. L’amore dei tifosi biancocelesti è sconfinato, non conosce ostacoli e, come promesso, in trasferta non faranno mai mancare il loro sostegno. Già a partire dalle amichevoli precampionato. Come riportato da Il Messaggero, infatti, in appena mezz’ora i 1021 biglietti del settore ospiti sono andati a ruba.

Ora, come appare anche sui social, la caccia è passata alle tribune. I tifosi biancocelesti non vogliono mancare all’appuntamento del 9 agosto e dalla Capitale, ma anche dall’intera regione, partirà un vero e proprio esodo. La sfida di domenica prossima rappresenterà un antipasto di quella che si vedrà in campionato, visto che i ciociari hanno festeggiato la promozione in Serie A proprio nell’ultimo campionato cadetto.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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