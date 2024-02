Serie A, Frosinone - Roma 0-3: i giallorossi calano il tris nel derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE ROMA 2023 2024 - La Roma si impone per 0-3 nel derby laziale contro il Frosinone. Quarta vittoria nelle sue prime cinque alla guida dei giallorossi in Serie A per Daniele De Rossi. Huijsen apre nel primo tempo, poi Azmoun e Paredes la chiudono nella ripresa. Salgono a 41 punti i capitolini, al sesto posto a + 4 sulla Lazio. Restano invece a quota 23 i ciociari di Di Francesco.

Serie A, il tabellino di Frosinone - Roma 0-3

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Lirola (67′ Caso), Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli (C), Brescianini (67′ Harroui); Soulé (86′ Seck), Reinier (75′ Barrenechea), Gelli; Kaio Jorge (67′ Cheddira).

A disposizione: 1 Frattali, 31 Cerofolini, 13 Pahič, 17 Kvernadze, 21 Harroui, 7 Baez, 27 Ibrahimović.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen (67′ Celik), Mancini (C), Huijsen (46′ Llorente), Angeliño (82′ Smalling); Cristante, Paredes; Baldanzi (82′ Aouar), Azmoun, El Shaarawy; Lukaku (46′ Pellegrini)

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Renato Sanches, Bove, Zalewski, Dybala.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Arbitro: Antonio Giua (Olbia).

Marcatori: 38′ Huijsen, 71′ Azmoun, 81′ Rig. Paredes.

Ammonizioni: 40′ Huijsen (R), 76′ Azmoun (R).