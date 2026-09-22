INTERVISTE
Frosio: “La sosta non piacerà alla Lazio, rovina il momento di fiducia”
Alex Frosio ha rilasciato un’intervista sulla Gazzetta dello Sport parlando della lunga sosta per le nazionali e l’effetto che produrrà sulle squadre di Serie A, tra cui la Lazio.
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L’intervista di Frosio sulla sosta nazionli e la Lazio
Frosio sulle squadre in forma tra cui la Lazio
“Non saranno felici, per ovvie ragioni, anche Lazio, Frosinone e Cagliari, che vedono interrompersi il magic moment nelle zone altissime della classifica. E pure il Como deve sopportare: Fabregas non ha necessità di lezioni suppletive – i suoi concetti sono già stati iniettati con successo – né di infortunati da ritrovare, ma la caduta di Frosinone, la prima della stagione, inquinerà i pensieri di queste settimane”.
Sull’Atalanta di Sarri
“Più sotto, l’altra squadra che come il Milan potremmo vedere diversa dopo la pausa è l’Atalanta, alla sosta con il peso di tre sconfitte consecutive. La Dea ha virato totalmente impostazione tattica con Sarri, allenatore che è meticoloso ai limiti dell’ossessivo sui movimenti soprattutto difensivi. Finora hanno funzionato poco o niente, venti giorni di lavoro sul campo sono preziosi. Non avere mezza squadra, molto meno. E il cortisolo risale”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
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|5
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|Udinese
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|5
|14
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|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
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|4
|5
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|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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