Frosio: “La sosta non piacerà alla Lazio, rovina il momento di fiducia”

Alex Frosio ha rilasciato un’intervista sulla Gazzetta dello Sport parlando della lunga sosta per le nazionali e l’effetto che produrrà sulle squadre di Serie A, tra cui la Lazio.

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L’intervista di Frosio sulla sosta nazionli e la Lazio

Frosio sulle squadre in forma tra cui la Lazio

“Non saranno felici, per ovvie ragioni, anche Lazio, Frosinone e Cagliari, che vedono interrompersi il magic moment nelle zone altissime della classifica. E pure il Como deve sopportare: Fabregas non ha necessità di lezioni suppletive – i suoi concetti sono già stati iniettati con successo – né di infortunati da ritrovare, ma la caduta di Frosinone, la prima della stagione, inquinerà i pensieri di queste settimane”.

Sull’Atalanta di Sarri

“Più sotto, l’altra squadra che come il Milan potremmo vedere diversa dopo la pausa è l’Atalanta, alla sosta con il peso di tre sconfitte consecutive. La Dea ha virato totalmente impostazione tattica con Sarri, allenatore che è meticoloso ai limiti dell’ossessivo sui movimenti soprattutto difensivi. Finora hanno funzionato poco o niente, venti giorni di lavoro sul campo sono preziosi. Non avere mezza squadra, molto meno. E il cortisolo risale”.

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