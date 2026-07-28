Gattuso chiede un centravanti: spunta Fullkrug, possibile affare dalla Premier

Gattuso ha chiesto alla Lazio un nuovo centravanti e la dirigenza biancoceleste continua a valutare diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo, dopo i nomi circolati nelle ultime settimane, come Santiago Gimenez, Piccoli e Pinamonti, si aggiunge ora una possibile occasione proveniente dalla Premier League: Niclas Fullkrug.

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Calciomercato Lazio: biancocelesti interessati a Fullkrug, ecco tutti gli aggiornamenti:

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, la Lazio avrebbe messo nel mirino Niclas Füllkrug, attaccante tedesco di proprietà del West Ham. Il classe 1993 conosce già il calcio italiano, avendo vestito la maglia del Milan negli ultimi mesi e maturato così una prima esperienza in Serie A. L’operazione potrebbe rientrare nei parametri economici del club biancoceleste. L’idea sarebbe quella di proporre agli Hammers un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. La Lazio inoltre avrebbe già parlato con il calciatore, offrendo un contratto di 1,5 milioni di euro.

Füllkrug rappresenterebbe un profilo differente rispetto agli altri candidati: esperienza internazionale, fisicità e capacità di giocare spalle alla porta sono caratteristiche che potrebbero adattarsi alle richieste di Gattuso. Resta da capire se il West Ham aprirà alla formula proposta e se la Lazio deciderà di trasformare l’interesse in una trattativa concreta.

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