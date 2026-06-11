Fusco: “La smentita della Lazio è doverosa. Senza CONSOB, non c’è trattativa”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Alessandro Fusco, parlando del comunicato di smentita della Lazio sulle voci di cessione del club, ha chiarito che si tratta di una comunicazione doverosa visto che si parla di una società quotata in borsa: ecco le sue parole.

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Le parole di Fusco nell’intervista sulle voci di cessione della Lazio

“Il comunicato della Lazio era un atto dovuto e obbligatorio. È una società quotata in borsa, tutto quello che comunica è soggetto ai codici civile e penale e ha delle regole inderogabili. Ci fosse una trattativa o un’offerta, dovrebbe passare per la CONSOB, l’organo di sorveglianza della Borsa, che ne dovrebbe dare comunicazione ufficiale. Finché non c’è una cosa del genere, non esiste trattativa“.

Redazione Lazionews.eu

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