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INTERVISTE

Fusco sbotta: “Lazio più squadra del Milan, partita apertissima”

Published

2 ore ago

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Tifosi Lazio

Alessandro Fusco ai microfoni di Radio Radio si esprime in vista del big match delle ore 18 fra Lazio e Milan giudicando i biancocelesti addirittura avanti rispetto ai meneghini.

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Le parole di Fusco sul big match dell’Olimpico Lazio Milan.

“In questo momento la Lazio mi sembra più squadra, leggermente più avanti nella costruzione di una nuova identità. Ci vuole più rispetto tecnico per la Lazio! Perché deve perdere a prescindere? Per me è una partita aperta”.

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1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
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