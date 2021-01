Tempo di lettura: < 1 minuto

DIEGO FUSER LAZIO ROMA INTERVISTA – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il doppio ex della sfida, Diego Fuser, che ha parlato di Lazio-Roma e della sua esperienza in biancoceleste.

Lazio-Roma, l’intervista di Fuser

“Sono stato sei anni con i biancocelesti, è ovvio che mi senta più laziale. Quanto pesa un gol ne derby? Tantissimo, ne feci uno in Coppa Italia e fu bellissimo. In una stagione ci sono tante partite particolari ma un derby ha tutto un suo fascino, è un po’ la partita dell’anno. In chi mi rivedo? Nei suoi anni alla Lazio ho apprezzato molto Candreva. Faceva gol da lontano e per il modo di giocare ricorda me “.

Derby

“La Lazio vincendo stasera avrebbe un’opportunità in più per avvicinarsi al treno Champions, se non dovesse farcela sarebbe un po’ più complicato, fermo restando che mancano ancora molte partite “.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.