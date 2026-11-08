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La Lazio esprime cordoglio per la scomparsa di Gabriella Grassi

Published

26 minuti ago

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Gabriella Grassi scomparsa condoglianze

Si è spenta Gabriella Grassi, segretaria biancoceleste di lungo corso, e la SS Lazio non ha voluto far mancare il suo cordoglio alla famiglia: in un comunicato ufficiale, la polisportiva ha porto le proprie condoglianze in seguito alla scomparsa di una stimata membra della famiglia laziale

Leggi anche: “Floccari: “Gattuso è un punto di riferimento

Le condoglianze della Lazio per la scomparsa di Gabriella Grassi

In una nota pubblicata sul proprio sito, la Lazio ha scritto:

“La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Gabriella Grassi, storica segretaria biancoceleste”.

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