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INTERVISTE

Galante: “Frattesi sembrava l’ultimo arrivato, ma è spettacolare”

Published

2 ore ago

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Davide Frattesi

L’ex difensore Fabio Galante ai microfoni di Radio Serie A ha detto la sua sull’inizio di stagione della Lazio e sulla gara dell’Olimpico che vedrà i biancocelesti affrontare il Milan di Amorim.

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Le parole di Galante sull’avvio di stagione della Lazio.

“Bisogna fare i complimenti a Gattuso perché ricompattare un ambiente con tanti problemi… veramente è stato bravo. E poi la Lazio ha preso dei calciatori con la voglia di dimostrare. Lo stesso Frattesi, che è andato via dall’Inter ma sembrava l’ultimo arrivato. Invece è un ragazzo spettacolare, si è messo a disposizione, sta giocando e dimostrando. C’è anche Zaccagni in rosa, che è un ottimo calciatore”.

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