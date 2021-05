Galante: “La Roma ha ottimi giocatori, non è inferiore a Napoli e Lazio”

- Advertisement -

GALANTE ROMA NAPOLI LAZIO – La Roma ha da poco ufficializzato José Mourinho come allenatore per la prossima stagione. Fabio Galante ha messo a confronto l’attuale squadra di Fonseca con la Lazio e il Napoli ai microfoni di TMW Radio.

Intervista Galante: sul confronto tra Roma, Napoli e Lazio

“Gli allenatori ti danno un valore aggiunto ma senza la squadra giusta faticano. Penso che la Roma sia una squadra fatta da ottimi calciatori, con buone individualità. Si sono persi ma per lunghi tratti ho visto una bella Roma, che poteva lottare per i posti in Champions. Quando poi subentrano certe situazioni che da fuori non si capiscono, vai a perdere terreno e sbagli le partite. Non sono inferiori a Napoli o Lazio”.