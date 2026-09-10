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Galassi: il giocatore della Lazio nella lista dei convocati dell’Argentina U19
Figura Bruno Galassi della Lazio tra i giocatori che hanno ricevuto la convocazione dell’Argentina U19 per i Giochi Sudamericani 2026, in programma tra il 12 ed il 26 settembre nella provincia di Santa Fe.
Leggi Anche: Ex Lazio, è ufficiale l’esonero di Litchsteiner: la nota del Basilea
Tutti i convocati dell’Argentina U19
PORTIERI: Alain Gómez Santillán (Valencia) e Máximo Leguizamón (Tigre).
DIFENSORI: Thiago Pérez Ferreira (Huracán), Fernando Closter (Independiente), Bruno Galassi (Lazio), Nicolás Marcipar (Barcellona), Matías Satas (Boca), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) e Santiago Zampieri (Montevideo City Torque).
CENTROCAMPISTI: Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River), Marcos Ortíz (Belgrano) , Facundo Guch (Newell’s), Uriel Ojeda (San Lorenzo) e Ramiro Tulián (Belgrano) .
ATTACCANTI: Felipe Esquivel (River), Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors) e Ian Subiabre (Tigre).
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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