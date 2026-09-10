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Galassi: il giocatore della Lazio nella lista dei convocati dell’Argentina U19

Published

3 ore ago

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Ingresso del centro sportivo della Lazio a Formello Laziionews.eu

Figura Bruno Galassi della Lazio tra i giocatori che hanno ricevuto la convocazione dell’Argentina U19 per i Giochi Sudamericani 2026, in programma tra il 12 ed il 26 settembre nella provincia di Santa Fe.

Leggi Anche: Ex Lazio, è ufficiale l’esonero di Litchsteiner: la nota del Basilea

Tutti i convocati dell’Argentina U19

PORTIERI: Alain Gómez Santillán (Valencia) e Máximo Leguizamón (Tigre).

DIFENSORI: Thiago Pérez Ferreira (Huracán), Fernando Closter (Independiente), Bruno Galassi (Lazio), Nicolás Marcipar (Barcellona), Matías Satas (Boca), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) e Santiago Zampieri (Montevideo City Torque).

CENTROCAMPISTI: Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River), Marcos Ortíz (Belgrano) , Facundo Guch (Newell’s), Uriel Ojeda (San Lorenzo) e Ramiro Tulián (Belgrano) .

ATTACCANTI: Felipe Esquivel (River), Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors) e Ian Subiabre (Tigre).

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3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
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