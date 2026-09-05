LAZIO PRIMAVERA
Problemi fisici per Galassi: salta l’importante sfida della Lazio Primavera
La Lazio Primavera è scesa in campo, da qualche minuto, contro i pari età del Parma, per la terza giornata di campionato: tra i convocati della squadra di Punzi non c’è Bruno Galassi: il giocatore spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid, si è infortunato dopo aver giocato da titolare le prime due partite e non sarà a disposizione per il match casalingo contro gli emiliani.
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Galassi infortunato: la Lazio Primavera dovrà farne a meno con il Parma
In assenza di Galassi, la Lazio è scesa in campo così disposta:
LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo, Ciucci, Baldi, Battisti, Milillo, Canali, Pernaselci, Montano, Avram, Touray, Mecozzi.
A disposizione: D’Alessio, Landi, Trifelli, Gatto, Zangari, Stornelli, Eone, Kovac, Ferrante, Bagordo, Riggi
Allenatore: Francesco Punzi
PARMA U20: Mazzocchi; Marchesi, Pajsar, Varali, Semedo, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Brizi
A disposizione: Casentini, Tognaccini, D’Amico, Opoku, Hartley, Alinovi, Venturi, Schreiber, Diagne, Madiq, Avamescu
Allenatore: Nicola Corrent
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Como
|7
|3
|2
|Roma
|6
|2
|3
|Inter
|6
|2
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|Atalanta
|6
|2
|7
|LAZIO
|6
|2
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
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|Cagliari
|3
|2
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|3
|2
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|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Fiorentina
|0
|2
|20
|Genoa
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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