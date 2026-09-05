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LAZIO PRIMAVERA

Problemi fisici per Galassi: salta l’importante sfida della Lazio Primavera

Published

2 ore ago

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Campo d'allenamento

La Lazio Primavera è scesa in campo, da qualche minuto, contro i pari età del Parma, per la terza giornata di campionato: tra i convocati della squadra di Punzi non c’è Bruno Galassi: il giocatore spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid, si è infortunato dopo aver giocato da titolare le prime due partite e non sarà a disposizione per il match casalingo contro gli emiliani.

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Galassi infortunato: la Lazio Primavera dovrà farne a meno con il Parma

In assenza di Galassi, la Lazio è scesa in campo così disposta:

LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo, Ciucci, Baldi, Battisti, Milillo, Canali, Pernaselci, Montano, Avram, Touray, Mecozzi.

A disposizione: D’Alessio, Landi, Trifelli, Gatto, Zangari, Stornelli, Eone, Kovac, Ferrante, Bagordo, Riggi

Allenatore: Francesco Punzi

PARMA U20: Mazzocchi; Marchesi, Pajsar, Varali, Semedo, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Brizi

A disposizione: Casentini, Tognaccini, D’Amico, Opoku, Hartley, Alinovi, Venturi, Schreiber, Diagne, Madiq, Avamescu

Allenatore: Nicola Corrent

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# Squadra Pt G
1 Como 7 3
2 Roma 6 2
3 Inter 6 2
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 Atalanta 6 2
7 LAZIO 6 2
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Fiorentina 0 2
20 Genoa 0 3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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