CALCIOMERCATO LAZIO
Galassi ha firmato e condiviso la sua gioia sui social
Bruno Galassi è diventato un nuovo calciatore della Lazio; il centrocampista spagnolo si è trasferito, a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita, dal Real Madrid. Sui social il calciatore classe 2007 ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere entrato a far parte del mondo biancoceleste.
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Galassi è un calciatore della Lazio a titolo definitivo: ha firmato il suo contratto
“Sono infinitamente felice di iniziare questo nuovo progetto. Grazie alla mia famiglia e alle persone che fanno parte del mio team”.
“Con il desiderio di lavorare, crescere e dare il meglio di me per questo club. Che vengano cose buone!! Forza Lazio!”.
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