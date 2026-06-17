Si accende il calciomercato della Lazio, in arrivo un colpo dal Real Madrid

La Lazio guarda in casa dei top club europei e dopo aver praticamente chiuso per Asp dal Bayern Monaco, sarebbe vicina all’accordo con il Real Madrid per il centrocampista Bruno Galassi. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio.

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Vicino il colpo di calciomercato dal Real Madrid, Lazio sul talento classe 2007.

Come rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Lazio sarebbe vicinissima a chiudere il colpo Bruno Galassi, centrocampista classe 2007 del Real Madrid. Prosegue l’inseguimento di talenti molto giovani da parte del ds Fabiani, vedremo se i nuovi acquisti avranno maggiore spazio rispetto a Przyborek, arrivato durante la scorsa sessione invernale.

Le caratteristiche di Bruno Galassi.

Mediano difensivo classe 2007, Bruno Galassi può vantare diverse presenze sia con la Primavera dei Blancos che con il Real Madrid Castiglia. Nella sua carriera ha giocato sia in cabina di regia a centrocampo, che come difensore centrale. Nell’eventuale 4-2-3-1 di Gattuso potrebbe agire nei due davanti alla retroguardia biancoceleste o al posto di uno fra Gila e Provstgaard.

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